Под Новосибирском поезд сбил мужчину

На перегоне станций Новосибирск-Западный и Обь поезд сбил мужчину.

Поезд на перегоне станций Новосибирск-Западный и Обь сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 19 августа. Сотрудники дежурной части линейного отдела МВД России на станции Новосибирск получили сообщение о том, что поездом был травмирован мужчина. Подробности происшествия пока неизвестны. На месте работают следователи, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Как ранее писал Сиб.фм, власти окажут помощь семье погибшего на железной дороге под Новосибирском мальчика. Несовершеннолетний погиб на железной дороге в Чановском районе НСО 17 августа.