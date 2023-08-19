В Новосибирске больше года ищут мужчину с пятилетним сыном

В России, в том числе в Новосибирской области, продолжаются поиски 34-летнего Леонида Морозова с пятилетним сыном Артёмом.

Леонид Морозов ушел из дома в городе Железногорске Иркутской области в июле 2022 года. Мужчина взял с собой четырёхлетнего сына. Больше отца с сыном никто не видел. Предполагается, что Морозовы уехали в Новосибирск.

«Приметы мужчины: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Во что был одет – неизвестно»,

- говорится в ориентировке.

Рост мальчика в прошлом году был до 100 сантиметров, однако за год ребёнок мог значительно подрасти. Во что был одет Артём – также неизвестно.

Также напомним, что вчера в Новосибирске домой вернули 15-летнюю Мишель, которая за последний год пропадает уже второй раз.