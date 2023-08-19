В Новосибирске пенсионер выиграл в лотерею 10 млн руб. и намерен отдать их бойцам СВО

Проживающий в Новосибирске мужчина 68 лет планирует потратить выигранные деньги на оружие для военнослужащих на СВО.

Со слов Николая Федоровича, в начале текущего месяца он приобрел лотерейные билеты в количестве четырех штук, на что потратил 400 рублей. Об этом он сообщил порталу Сиб.фм.

Пенсионер подчеркнул, что в итоге выиграл 10 млн рублей. Он признался, что был шокирован, узнав, что ему достанется такая большая сумма. Сначала, как отметил житель областного центра, он не поверил этому.

«Потом мне перезвонили, подтвердили информацию, но уточнили, что до получения денег я не имею права раскрывать свою фамилию», — рассказал Николай Федорович.

Он отметил, что собирается направить денежные средства на нужды военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Пенсионер сказал, что в деньгах у него нужды нет, он живет с женой в большом доме, наследники зарабатывают. Мужчина добавил, что его племянник в настоящее время находится на передовой, любая финансовая поддержка на фронте важнее.

Как ранее писал Сиб.фм, от Новосибирской области в зону СВО отправили палатки и накидки-невидимки.