В Новосибирске трое подростков из кровной мести похитили соседа

В Новосибирске трое подростков избили мужчину.

В Новосибирске трое подростков похитили и избили своего соседа. Об этом сообщили в Коченевском районном суде.

По данным следствия, происшествие произошло 8 мая 2022 года. Школьники похитили мужчину и его автомобиль ночью. Их действия были мотивированы желанием отомстить, так как они считали, что мужчина оскорбил одного из них.

Они отвезли мужчину в удаленное место и жестоко избили. Мужчина был госпитализирован со множественными травмами.

Подростков обвинили в похищении и угоне автомобиля. Двое из них также были обвинены в избиении и причинении тяжкого вреда здоровью.

Одному из парней было назначено 3 года в колонии общего режима, второму 2 года, а третьему всего лишь 10 месяцев.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске заместителя начальника ИК-18 Козлова суд оставил в СИЗО.