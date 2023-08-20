Мать погибшего в ДТП в Новосибирске 3-летнего мальчика в момент трагедии находилась дома

Мать 3-летнего мальчика, который попал под колеса иномарки в Новосибирске, в момент смертельного ДТП находилась дома.

Когда во дворе на ул. Тюленина 20/1 в областном центре автомобиль насмерть сбил маленького мальчика, его мать находилась дома. Об этом сообщает Сиб.фм.

Согласно предварительным сведениям, мальчик вырвался из рук несовершеннолетней девочки. Дети были на самовыгуле, матери рядом не было. Она была дома с малолетним ребенком. В этой семье четверо детей. Кроме того, как предварительно отмечается, муж потерявшей 3-летнего мальчика женщины служит в зоне проведения СВО.

Напомним, что трагедия случилась сегодня, 20 августа. Момент наезда иномарки на мальчика зафиксирован на камеру, установленную на крыше соседнего дома. Машиной управлял молодой мужчина в шортах. На месте работают правоохранители.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске раскрыты подробности смертельного ДТП на Красном проспекте.