В Новосибирске раскрыты подробности смертельного ДТП на Красном проспекте

В Новосибирске в результате произошедшей 20 августа дорожной аварии на ул. Красный проспект погибла женщина.

Участниками ДТП стали автомобили Toyota Corolla Fielder и Ford Focus. На место аварии в 13:43 выехали спасатели МАСС.

Согласно имеющимся сведениям, при столкновении двух транспортных средств произошел наезд на двух пешеходов. Одного из них медики доставили в больницу, еще один пешеход, женщина, погибла под колесами «Тойоты». Ее тело извлекли и передали врачам скорой. Работы были завершены в 14:05.

По информации ГИБДД, смертельная дорожная авария произошла в Центральном районе в 13:30. За рулем «Форда» находился молодой человек 2003 года рождения. Иномарка врезалась в «Тойоту» при проезде перекрестка Красный проспект — Октябрьская. Далее «Тойота» влетела в пешеходное ограждение, после чего переехала двух находившихся на тротуаре пешеходов.

Погибшей оказалась девушка 2000 года рождения. Травмы получили женщина-пешеход и пассажир «Тойоты». Известно, что за последние 12 месяцев управлявшего «Фордом» молодого человека привлекали к административной ответственности 18 раз. В 16 случаях речь идет о превышении скоростного режима.

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