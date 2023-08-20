В Новосибирске неделю ищут мужчину с одной ногой

В Новосибирске без вести пропал 45-летний местный житель.

В Новосибирске продолжаются поиски 45-летнего Максима Агафонова, который пропал неделю назад в Октябрьском районе. Об этом сказано в сообщении поискового отряда «ЛизаАлерт» в воскресенье.

Мужчина, лишенный правой ноги, был одет в черную ветровку, серые брюки и черную кепку.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Максима, сообщить по телефону горячей линии отряда 8–800–700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Напомним, ранее под Новосибирском на дороге нашли пропавшего мальчика.