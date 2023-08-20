Под Новосибирском медведь задрал корову

В Новосибирской области зафиксировали нападение медведя на корову.

В Новосибирской области произошел случай нападения медведя на скот в Чулымском районе. По информации местной газеты, жители села Каськовко заметили косолапого вблизи места происшествия.

По словам очевидцев, разорванное тело коровы было найдено возле клуба, расположенного в центре поселка. Рядом с трупом были замечены следы медведя.

Андрей Крюгер, глава администрации Куликовского сельсовета, сообщил, что уже уведомил районную администрацию о произошедшем инциденте. Власти планируют обратиться к Министерству природных ресурсов Новосибирской области с запросом на разрешение на отстрел опасного животного.

В свою очередь, представители ведомства отметили, что проведут проверку данного инцидента и пока не подтверждают факт нападения медведя на скот.

Напомним, ранее в Новосибирской области медведь задрал двух лошадей на стойбище.