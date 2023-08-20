Под Новосибирском родные братья погибли с разницей в три дня

В Новосибирской области произошла драка, в результате которой погиб человек.

В Новосибирске произошло нападение на мужчину, в результате которого один из участников потасовки скончался. Позже выяснилось, что погибший был Михаил Денисенко — известная личность в криминальной среде Чистоозерного района, пишет издание «Кулундинская новь».

У мучжины было несколько судимостей по тяжким статьям УК РФ. Он был освобожден недавно и скончался вскоре после нападения. Его младший брат, Александр Денисенко, умер через три дня в больнице от менингита.

Местные жители говорят, что Михаил Денисенко принес много горя в Чистоозерном районе и имел богатую криминальную биографию. Известно, что мать братьев ранее работала на закрытом маслозаводе в этом районе. Газета «Кулундинская новь» опубликовала соболезнование семье Денисенко по поводу безвременной смерти братьев, указав лишь, что они были бывшими работниками маслозавода.

Напомним, ранее в Новосибирске была раскрыта личность бизнесмена, в которого стрелял киллер на Ипподромской.