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проиcшествия

Под Новосибирском родные братья погибли с разницей в три дня

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области произошла драка, в результате которой погиб человек.

В Новосибирске произошло нападение на мужчину, в результате которого один из участников потасовки скончался. Позже выяснилось, что погибший был Михаил Денисенко — известная личность в криминальной среде Чистоозерного района, пишет издание «Кулундинская новь».

У мучжины было несколько судимостей по тяжким статьям УК РФ. Он был освобожден недавно и скончался вскоре после нападения. Его младший брат, Александр Денисенко, умер через три дня в больнице от менингита.

Местные жители говорят, что Михаил Денисенко принес много горя в Чистоозерном районе и имел богатую криминальную биографию. Известно, что мать братьев ранее работала на закрытом маслозаводе в этом районе. Газета «Кулундинская новь» опубликовала соболезнование семье Денисенко по поводу безвременной смерти братьев, указав лишь, что они были бывшими работниками маслозавода.

Напомним, ранее в Новосибирске была раскрыта личность бизнесмена, в которого стрелял киллер на Ипподромской.

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Александр Борисов
журналист

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