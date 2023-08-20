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проиcшествия

Стало известно, кто сидел за рулем машины, насмерть сбившей 3-летнего мальчика в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Иномаркой, которая совершила наезд на 3-летнего мальчика на ул. Тюленина 20/1 в Новосибирске, управлял молодой мужчина.

Сегодня, 20 августа, во дворе на ул. Тюленина 20/1 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Сиб.фм.

Мать вместе с сыном направлялась к дороге, и 3-летний ребенок внезапно вырвался из ее рук. Практически сразу он попал под колеса движущейся иномарки. За ее рулем находился молодой мужчина в шортах.

К сожалению, спасти жизнь малыша не удалось. На место прибыли правоохранители, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии. Кадры с моментом наезда автомобиля на мальчика запечатлены на камеру, которая установлена на крыше соседнего дома.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске раскрыты подробности смертельного ДТП на Красном проспекте.

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Павел Фролов
Журналист

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