В Новосибирске в Минтруда рассказали о выплатах к школе в 2023 году

Новосибирские родители смогут получить выплаты на сборы детей к школе.

В Новосибирской области установлены выплаты на детей к школе, которые будут доступны многодетным и малообеспеченным семьям, а также родителям-одиночкам и некоторым другим категориям, пишет Atas.info.

В соответствии с данными Минтруда, право на пособие имеет один из родителей, живущий вместе с ребенком до 16-летнего возраста или до окончания школы. Главным условием в министерстве назвали среднедушевой доход семьи, который не должен превышать величину прожиточного минимума на детей, установленную в регионе.

Матери-одиночки получают ежемесячно 446,01 рубля, при этом размер выплаты может увеличиться на 50% в случае одинокого отца, разведённых родителей, потери одного из родителей, уклонения родителя от уплаты алиментов, а также лишения одного (или обоих) родителей родительских прав. Семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточных минимума также могут получать частичное пособие, которое составляет 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми.

Кроме того, многодетные семьи могут получить разовую выплату в 330 рублей на покупку школьных принадлежностей и 2 200 рублей на покупку одежды. Также им доступен областной семейный капитал, размер которого в 2023 году составляет около 140 тысяч рублей. При поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс выплачивается разовая компенсация в 5 500 рублей, а при поступлении в вуз – в 11 тысяч рублей.

Многодетные семьи также могут получать земельные участки для строительства жилья или дачных домов, а также денежную компенсацию, если нуждаются в жилье и состоят на учете. Государственную социальную помощь могут получить малоимущие семьи и граждане, пострадавшие от пожаров, болезней и стихийных бедствий, которая назначается на основании письменного заявления и данных о доходе, имуществе и получаемых социальных услугах.

Напомним, в Новосибирской области проконтролируют школьное питание детей участников СВО.