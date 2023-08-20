В Новосибирске ребенок вырвался из рук матери и попал под машину

В Новосибирске автомобиль во дворе на ул. Тюленина 20/1 сбил малыша, который, предположительно, погиб.

Водитель машины, которая ехала во дворе дома, совершил наезд на маленького ребенка, который внезапно вырвался из рук матери и выскочил на дорогу. Малыш, предположительно, погиб, рассказали Сиб.фм.

До настоящего времени правоохранительные органы ничего не сообщали о состоянии ребенка. Произошедшее зафиксировали на видеокамеру, установленную на крыше соседнего дома.

Согласно имеющимся сведениям, граждане пытались вызвать неотложку. Сообщается, что мальчик был уже в состоянии клинической смерти. На кадрах можно увидеть, что вырвавшийся из рук матери ребенок споткнулся, и в это время его переехал автомобиль. Отмечается, что водитель ехал весьма быстро.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске женщина 35 лет украла микрофон из ночного заведения.