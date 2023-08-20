В Новосибирске собаку спасли благодаря сбою в работе интернета

В Новосибирске спасатели вытащили собаку из колодца — об инциденте удалось узнать благодаря повреждённому животным кабелю.

В Новосибирске собака, упавшая в колодец на Бердском шоссе, перегрызла кабель интернета, создав сбой в работе. Об этом сообщили в группе МАСС в социальной сети ВКонтакте.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия и освободили питомца из плена. Как отметили специалисты, собаку обнаружили сотрудники интернет-провайдера, которые заметили неисправность в работе сети.

Представители ведомства считают, что пес оказался в колодце случайно или благодаря своей смекалке. Если бы не вызванная им поломка, то скорее всего никто бы не обнаружил животное.

После того, как спасатели освободили собаку, она отказалась от еды и пробыла в яме недолго. Место происшествия было ограждено сигнальной лентой, а информация о случившемся передана в контролирующие органы.

Напомним, под Новосибирском родные братья погибли с разницей в три дня.