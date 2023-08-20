В Новосибирской области клещи покусали около 15,5 тысяч граждан

На территории Новосибирской области клещи продолжают демонстрировать кровожадность.

В период с 9 по 15 августа на укусы клещей пожаловались в регионе 211 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, с начала сезона в области с укусами к специалистам обратились 15 483 человека. За это время клещи были особо активны в Новосибирском районе. Там они покусали 49 граждан. В Мошковском районе от укусов пострадали 26 человек, в Искитимском — 18.

Что касается областного центра, то там в этом плане наиболее опасными являются такие районы, как Заельцовский и Дзержинский. В первом из них зафиксировано 9 случаев укусов, во втором — 6. Врачи призывают жителей региона не игнорировать репелленты и ношение защитной одежды.

«Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов», — подчеркнули медики.

Кроме того, отмечается, что к середине текущего месяца клещевой энцефалит выявили у 141 человека, а боррелиоз обнаружили у 107. На территории более 9,5 тыс. га удалось провести акарицидную обработку.

Как ранее писал Сиб.фм, названы два района Новосибирска, где чаще всего кусают клещи.