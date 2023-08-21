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вчера 22:03
общество

Диетолог Кабанов перечислил опасные продукты для диабетиков

Freepik, authors: Rostislav_Sedlacek

Специалист рекомендует полностью исключить продукты, где содержится сахар.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что при диабете второго типа нужно исключить продукты, где содержится сахар.

«Внимательно изучайте состав продукта, даже в полезных салатах может быть добавлен сахар, так как его используют и как консервант в том числе, и как усилитель вкуса», — объяснил специалист.

Кроме того, диетолог настаивает на исключении из рациона мучных продуктов, белого риса, картофеля, сладких овощей и фруктов. Вдобавок важно отказаться от некоторых молочных продуктов, подчеркнул врач.

«Очень важно употреблять белковую пищу, причем не только животные белки, но и растительные. Это могут быть бобовые, растительное мясо, растительное молоко» , — заключил Кабанов.

Напомним, диетолог раскрыла тайну сжигания жира.

#продукты #врач #сахар #диабет #диетолог
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Дарья Бочкун
журналист

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