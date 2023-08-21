«Дружба может завязаться на всю жизнь!»: глава ДНР подписал соглашение о реализации Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» на территории республики

Денис Пушилин поблагодарил родителей, педагогов и тренеров за правильное воспитание детей; в Донецкой Народной Республике проект был запущен в мае 2023 года.

19 августа, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с участниками Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!». На ней присутствовали 27 талантливых детей из разных городов и районов региона, недавно вернувшиеся из поездки на «Поезде Героев».

В ходе встречи было подписано соглашение о реализации Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» между врио главы ДНР Денисом Пушилиным и автором проекта Александром Борматовым.

Руководитель региона поблагодарил организаторов за хорошую и добрую инициативу по поддержке талантливых детей.

– Не останавливайтесь в жизни и становитесь героями нашей большой страны. У вас всё впереди, все возможности для этого есть, – обратился к участникам встречи Денис Пушилин.

Он выразил искреннюю признательность родителям, педагогам и тренерам за правильное воспитание детей. Также врио главы ДНР подчеркнул значимость поддержки Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!» федеральными структурами.

– Мне импонирует, что проект поддержали РЖД и появился «Поезд героев». Сейчас нужно изучать понимать и осознавать историю нашей большой страны. Подобные поездки расширяют кругозор, развивают ум, позволяет не только по учебникам изучать историю своей Родины. Когда в таких мероприятиях объединяются дети из разных уголков страны, дружба может завязаться на всю жизнь, – отметил Денис Пушилин.

В свою очередь юные участники проекта поделились впечатлениями, рассказали, что поездка была по-настоящему семейной и очень насыщенной. У ребят появилось много друзей и каждый город впечатлял по-разному. Они также попросили, чтобы подобных проектов становилось больше, а после победы и окончания специальной военной операции новые друзья смогли встретиться в Донецке.

– Сегодня знаковый день для всей дружной семьи доброго проекта «Герои с нашего двора!». После завершения маршрута «Поезда Героев» я уже две недели работаю на Донбассе. Напомню, наш проект был здесь запущен в апреле этого года. За это время проделан огромный труд по поддержке талантливых ребятишек. Хочется, чтобы их будущее стало действительно созидательным, масштабным, наполненным возможностями и большими делами на благо нашей Родины! Именно сегодня состоялось знаковое рукопожатие, которое, несомненно, войдёт в историю и предопределит судьбы наших детей! – рассказал Александр Борматов.

Тёплая семейная встреча завершилась общей песней под гитару. Позже Денис Пушилин сообщил, что «душой отдохнул на встрече с юными участниками Всероссийского проекта “Герои с нашего двора!”».