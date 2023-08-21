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общество

Методолог дал советы по подготовке 11-классников к экзаменам и поступлению

Freepik, authors: Ekaterina Reshetnikova

Старшекласснику важно определиться с местом будущей учебы, выбрать основной и дополнительные варианты.

Методолог Артем Мушта в беседе с RT рассказал, как выпускникам 11-ого класса и их родителям провести последний год. По его словам, важно определиться с местом будущей учебы, выбрать основной вариант и дополнительные.

«Узнать, какие экзамены необходимо сдавать для поступления, начать системную подготовку. В течение года писать пробные экзамены, чтобы понимать реальный уровень знаний, а также чтобы выяснить, какие проблемы нужно решать», – посоветовал эксперт.

Специалист подчеркнул, что многие школьники воспринимают все свободное время как время для подготовки. По его мнению, это ошибочно, так как мозг должен отдыхать.

Напомним, учитель заявил, что отдых в бархатный сезон не повлияет на успеваемость школьников.

#школа #выпускные
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Дарья Бочкун
журналист

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