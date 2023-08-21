Минивэн Honda Odyssey переехал 3-летнего мальчика по голове и телу в Новосибирске

Вечером 20 августа трехлетний ребенок споткнулся на дороге и угодил под колеса иномарки во дворе дома в Новосибирске.

В микрорайоне Родники в Новосибирске вечером 20 августа произошла смертельная авария. Трехлетний мальчик гулял с сестрой, убежал от нее на проезжую часть и споткнулся. Водитель «Хонды Одиссей» переехал внезапно оказавшегося на дороге ребенка по голове и телу.

Момент наезда попал на камеру соседнего дома. Как рассказали Сиб.фм очевидцы трагедии, мальчик гулял с 12-летней сестрой. В семье воспитывается еще двое детей, с самым младшим мама была дома. Отец детей служит в зоне СВО.

Многодетную семью знакомые характеризуют как благополучную и дружную.

Напомним, после трагедии мать мальчика находилась в шоковом состоянии.





