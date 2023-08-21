Под Новосибирском бетономешалка слетела в кювет и перевернулась

Под Новосибирском в кювет слетел автомобильный бетоносмеситель.

В районе поселка Кольцово в Новосибирской области произошло ДТП с автомобильным бетоносмесителем. Об этом сообщил паблик «АСТ-54» вечером 21 августа.

Также паблик поделился кадрами с места дорожной аварии. Отмечается, что на место прибыли медики скорой помощи, которые проводят необходимую работу.

«Насчёт пострадавших не знаю, но скорая подъехала», — подчеркнула подписчица.

Известно, что управлявший автобетоносмесителем мужчина не пострадал, авария оформлена с материальным ущербом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском опека изъяла избитого отцом ребенка-инвалида. В поселке Плановый родитель жестоко наказал мальчика на детской площадке за то, что того долгое время не было дома. Известно, что одно время ребенок ходил в местный детсад, но спустя некоторое время его перевели в специализированное учреждение, поскольку у мальчика были проблемы со здоровьем. Причем инвалидность ему все еще не оформили.