Под Новосибирском опека изъяла избитого отцом ребёнка-инвалида

В Новосибирской области отец избил мальчика с инвалидностью из-за того, что того долго не было дома.

В посёлке Плановый Новосибирской области отдел по делам несовершеннолетних изъял из семьи избитого отцом мальчика-инвалида на детской площадке. Об этом сообщил источник Сиб.фм.

По словам собеседника, ранее мальчик ходил в местный детский сад №165, но позже его перевели в специализированное учреждение из-за проблем со здоровьем. При этом инвалидность ребенку до сих пор не оформили, уточнил источник.





«В прошлом году ему делали операцию, у него врожденный некроз, но мать инвалидность не оформляла», — утверждает источник.

Кроме этого, стало известно, что отец угрожал словами при избиении: «Я тебя сдам в детский дом» не просто так. Источник сообщил, что мальчик действительно был в детском доме. Его изымали у семьи, предварительно, из-за алкоголизма родителей. Семья считается неблагополучной.

Избитый мальчик воспитывается 30-летней Ксенией П. и 39-летним Алексеем П. В поселке корреспонденту Сиб.фм рассказали, что семья стоит на учёте, а односельчане высказываются о матери и отце не очень хорошо.

По их словам, Алексей часто матерился и ругался на избитого Колю (имя изменено), а на свою жену поднимал руки.





После инцидента, по словам соседа, Ксения сказала полиции, что якобы они уже закодировались и больше не пьют, но это не помогло, Колю у них забрали.

«Они сказали, что закодировались. Но по их внешнему виду далеко не скажешь. Видно же, когда пьют люди», — рассуждает житель посёлка.

Сейчас Алексей вышел на работу. По словам соседей, он устроился в охрану, а мать Ксения сидит дома.

У жителей поселка две версии случившегося. В первой Ксения и Алексей потеряли Колю и долго его искали. Нашли ребёнка только через пару часов с ребятами на местной детской площадке, после чего мужчина пришел в ярость и стал жестко избивать сына. Видео сейчас изучают следователи.

Вторую версию озвучили дети. По их словам, в тот день Коля матерился на площадке, и это услышал мимо проходящий отец. Таким образом он решил отучить ребенка от ненормативной лексики.

«Мальчик часто матерится, а это услышал папа. Мы были в шоке, как он его бил», — рассказали дети.

С Алексеем попытался пообщаться журналист Сиб.фм, однако его не оказалось дома.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске отец избил ребёнка и пообещал вернуть его в детдом.