В Новосибирске отец избил ребёнка и пообещал вернуть его в детдом

В Новосибирской области следователи проверяют инцидент с избиением ребёнка.

В посёлке Плановый в Советском районе Новосибирска на видео попал момент избиения ребёнка, предположительно, приёмным отцом. Кадры в понедельник опубликовал телеграм-канал «Экстренный НСК». На записи видно, как мужчина несколько раз ударил мальчика ремнём, обещая «сдать обратно в детдом».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске Следственный комитет России проводит проверку по факту насилия над несовершеннолетним. По данным ведомства, мужчина из левобережной части Советского района применил насилие в отношении своего сына.

Следственный отдел по Советскому району города Новосибирска организовал процессуальную проверку по данному факту. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение по результатам проверки.