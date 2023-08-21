В Новосибирске СК проверяет отца из-за насилия над сыном

Следователи выясняют обстоятельства насилия над ребёнком в Новосибирске.

В Новосибирске Следственный комитет России проводит проверку по факту насилия над несовершеннолетним. По данным ведомства, мужчина из левобережной части Советского района гприменил насилие в отношении своего сына.

Следственный отдел по Советскому району города Новосибирска организовал процессуальную проверку по данному факту. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение по результатам проверки.

Напомним, накануне водитель машины, которая ехала во дворе дома, совершил наезд на маленького ребенка, который внезапно вырвался из рук матери и выскочил на дорогу. Согласно имеющимся сведениям, граждане пытались вызвать неотложку. Сообщается, что мальчик был уже в состоянии клинической смерти. На кадрах можно увидеть, что вырвавшийся из рук матери ребенок споткнулся, и в это время его переехал автомобиль. Отмечается, что водитель ехал весьма быстро.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске женщина 35 лет украла микрофон из ночного заведения.