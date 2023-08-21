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проиcшествия

Под Новосибирском возбудили дело из-за смерти пациентки клиники из-за укола

Фото: Сиб.фм

По версии следствия, в одной из клиник Новосибирской области пациентка могла скончаться из-за некачественно оказанных услуг.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в частной медицинской клинике. Как сообщает СУ СКР по региону, дело было открыто по статье 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, 14 августа 2023 года в медицинском учреждении в городе Бердске скончалась пациентка после проведения медицинских процедур.

Прокуратура признала законным возбуждение дела и взяла на контроль ход и результаты расследования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в частной клинике «1+1» в Бердске 14 августа пациентка скончалась во время врачебных манипуляций в процедурном кабинете. По словам дочери умершей, причиной смерти стал анафилактический шок, пишет «Бердск-Онлайн».

Пациентка длительное время лечилась у нейрохирурга клиники «1+1» с диагнозом «поражение межпозвоночных дисков». В минувший понедельник доктор сделал ей блокаду, используя неизвестный препарат, и пациентка скончалась на месте, утверждает издание.

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Александр Борисов
журналист

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