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общество

Рейтинг женских консультаций по версии 2ГИС составили в Новосибирске

Скриншот с сайта google.com/maps

Пациентки оставили отзывы о работе женских консультацию в Новосибирске. Судя по данным на 2ГИС, лучше стала ЖК при поликлинике№14, худшей — консультация при поликлинике №22.

Рейтинг ЖК при поликлинике №14 на улице Демакова оценивается в 3,6 балла. Посетителям нравится грамотность и отзывчивость врачей, вежливость сотрудников в регистратуре. Однако негативные отзывы о работе консультации также встречаются.

Также высокую оценку получила женская консультация №4 в Железнодорожном районе. Ее рейтинг составляет 3,4 балла. Пациентки заинтересованность докторов, но жалуются на работу регистратуры.

Последнее место в рейтинге с результатом в 2,4 балла заняла женская консультация при поликлинике №22 на Затулинке. Пациентки отмечают нервозность врачей, огромные очереди, невозможность записаться по телефону, хамство части персонала.

Ранее в Новосибирске составили рейтинг худших кладбищ.

#врачи #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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