Раскрыта личность виновника смертельного ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

В Новосибирске виновник смертельного ДТП на Красном проспекте за год нарушил скоростной режим 16 раз.

В центре Новосибирска на Красном проспекте 20 августа произошла страшная авария. 19-летний водитель Форд Фокуса пролетел на красный сигнал светофора и врезался в Тойота Филдер, которая отлетела на тротуар и сбила двух пешеходов. В результате аварии погибла 23-летняя девушка.

По информации источника Сиб.фм, за рулем Фокуса сидел 19-летний житель Омской области Илья Агеев. Кроме него, в автомобиле сидела девушка. Оба они получили незначительные ушибы и отказались от госпитализации.

По словам очевидцев, Агеев обгонял машины «шашками» и ехал с большой скоростью по Красному проспекту, а на красный сигнал светофора решил не останавливаться.

«Седан летел и всех в шахматном порядке обгонял. Я успела пройти половину дороги, как услышала удар. Он даже на светофоре не притормозил», — рассказала корреспонденту очевидица Светлана.

Кроме этого, Агеев после ДТП в первую очередь пошел снимать госномера своего автомобиля.





Девушку, которую зажала отлетевшая машина, пытались спасти спасатели МАСС и МЧС, однако от полученных травм она скончалась.

По данным Сиб.фм, она жительница Алтайского края. На место её гибели сибиряки принесли гвоздики.





Другую пострадавшую, по данным источника, с ушибом головы госпитализировали в горбольницу.

Как пояснили в Госавтоинспекции региона, виновник за последние 12 месяцев привлекался к административной ответственности 18 раз, из них 16 раз за превышение скоростного режима.

Родственники Агеева отказались общаться с корреспондентом Сиб.фм, пояснив, что в СМИ написали некорректную информацию о ДТП.

«У вас же свои версии», — ответила близкая Ильи и положила трубку.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мать увели в шоковом состоянии после смерти 3-летнего сына в ДТП.

Напомним, в апреле сын экс-депутата Алтайского края насмерть сбил женщину в центре Новосибирска.