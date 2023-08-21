В Новосибирск нагрянут жара до +28 и малооблачная погода с 21 по 25 августа

В Новосибирске синоптики прогнозируют на рабочей неделе с 21 по 25 августа температуру до +28 градусов и малооблачную погоду.

Новая рабочая неделя в Новосибирске ожидается без осадков, небольшой дождь пройдет лишь в среду и пятницу. На это указывают данные портала Gismeteo.

Отмечается, что 21 августа в городе в дневные часы будет +20, к ночи столбики термометра опустятся до +14. Прогнозируется облачная погода без осадков. 22 августа днем температура будет держаться у отметки +23, а в темное время суток похолодает до +14 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков.

23 августа будет малооблачно и небольшой дождь. Воздух прогреется до +27, к ночи температура опустится до +16. 24 августа в дневное время будет жарко — до +28 градусов, в темное время суток — +19. Осадки не прогнозируются. 25 августа днем температура составит +26, ночью — +19. Ветер будет дуть со скоростью максимум 11 м/с. В течение дня будет малооблачно, ожидается небольшой дождь.

Как ранее писал Сиб.фм, на Новосибирск надвигается мощный ныряющий циклон.