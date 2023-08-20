На Новосибирск надвигается мощный ныряющий циклон

Новосибирцев ожидает резкое изменение погоды.

Грозовой циклон надвигается на Новосибирск. Как сообщает издание «Новосибирские новости», 19 августа на западе региона ожидается приближение циклона с высокой скоростью воздушных потоков, что приведет к быстрой смене погоды.

И.о. начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Дарья Беспалова предупредила, что циклон принесет мощные ливни, но они будут кратковременными и произойдут на фоне достаточно теплой погоды.

20 августа в регионе ожидаются дожди и грозы с шквалистым ветром до 13-18 м/с. Температура воздуха на выходных поднимется до +19...+21 градуса. Однако уже в понедельник, 21 августа, потеплеет до +22 градусов, а ненастье отступит. Синоптики рекомендуют готовиться к изменчивой погоде и быть осторожными во время гроз.

Напомним, в Новосибирске собаку спасли благодаря сбою в работе интернета.