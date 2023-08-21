В Новосибирске депутат Антонов прокомментировал потерю станции «Луна-25»

В космосе разбилась российская межпланетная станция, которая должна была высадиться на Луне. Новосибирский депутат Антонов считает, что России нужно будет организовать повторную миссию.

Впервые в истории современной России 11 августа началась лунная миссия: с космодрома Восточный стартовала межпланетная станция "Луна-25” с ракетой-носителем "Союз-2.1б". Спустя 10 дней она должны была сесть на Луне, однако в итоге станция разбилась.

Как сообщили в “Роскосмосе”, “Луна-25” при посадке отклонилась от заданных параметров, перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.

Депутат горсовета Новосибирска и советник губернатора НСО Ростислав Антонов считает, что падение “Луны-25” даст хорошую почву для критики со стороны недружественных России стран. Он отметил, что возвращение нашей страны к лидерству в космосе идет со сложностями, однако в этой ситуации нужно обязательно проанализировать все ошибки.

“В общем, возвращение России к лидерству в космической гонке идет не без сложностей. Враги уже сплясали на костях упавшего корабля. Ну а на мой взгляд необходимо проанализировать причины аварии, исправить их и запустить повторную миссию. И так до тех пор, пока она не достигнет успеха. Только так и достигается результат”, — написал Антонов на своей странице в ВКонтакте.

Напомним, ранее Ростислав Антонов рассказал, как стал советником губернатора Новосибирской области.