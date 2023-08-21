В Новосибирске дошло до суда дело об убийстве женщины 8 марта

Уроженца Забайкалья будут судить за убийство жительницы Новосибирска.

В Новосибирске уроженец Забайкальского края может быть осужден на 20 лет лишения свободы за совершение тяжких преступлений. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

26-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства, обвиняется по статьям «разбой» и «убийство». По версии следствия, в ночь на 8 марта 2023 года он пришел в квартиру к 52-летней жительнице города Новосибирска под предлогом совместного времяпрепровождения. С использованием ножа в качестве оружия он совершил разбой и причинил тяжкие телесные повреждения, которые стали причиной смерти женщины.

Завладев денежными средствами, мобильным телефоном и ювелирными изделиями на общую сумму более 67 тысяч рублей, преступник скрылся. Однако 11 марта 2023 года его задержали сотрудники органов внутренних дел.

Уголовное дело направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненного лишения свободы.

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