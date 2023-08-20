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проиcшествия

В Красноярске пьяный байкер угрожал зарезать 11-летнего мальчика

Фото: Pixabay.com

Жителя Красноярска задержали за угрозу расправой.

В Красноярске задержан пьяный бородатый байкер, который напал на 11-летнего школьника с ножом и угрожал зарезать его семью, пишет «МК в Красноярске».

Инцидент произошел на улице Елены Стасовой, где мужчина недавно поселился. По предварительным данным, между байкером и группой подростков возникла ссора, когда он заметил, что они пьют алкоголь. Байкер пригрозил одному из подростков, что убьет его семью.

Школьник убежал, а его друзья вызвали Росгвардию. На месте задержания у мужчины не было ножа, только хирургические ножницы. Очевидцы видели в его руках предмет, похожий на нож. По данному факту проводится проверка правоохранительными органами.

Напомним, под Новосибирском мужчине отрезало руку поездом.

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Александр Борисов
журналист

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