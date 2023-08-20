Под Новосибирском мужчине отрезало руку поездом

Житель Новосибирской области потерял руку, попав под поезд.

В Новосибирской области мужчина попал под поезд и потерял руку, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошёл на железнодорожном перегоне Новосибирск-Западный — Обь 19 августа. Пострадавший, 45-летний житель региона, был госпитализирован в одну из новосибирских больниц. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, а материалы дела будут переданы в СКР.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что вечером 17 августа около железнодорожной станции Чаны пассажирский поезд сбил 10-летнего ребёнка. От полученных травм он скончался. Проверкой инцидента займется Барабинская транспортная прокуратура. Специалистам предстоит оценить соблюдение норм безопасности при управлении поездом, а также как получилось, что ребенок один вышел на железнодорожные пути без надзора родителей. Для этого проверят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском 32-летний пьяный мужчина попал под поезд.