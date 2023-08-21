В Новосибирске эксперт ОНФ Стефанов объяснил причины заторов на «Кольце ада»

Вторую неделю подряд водители стоят в пробках на площади Труда в Новосибирске – дорожный эксперт Народного фронта Александр Стефанов объяснил это явление.

В августе на развязке, которая опоясывает площадь Труда, изменили схему движения. После этого на кольце стали регулярно образовываться пробки. В народе это место уже прозвали «Кольцо ада». На прошлой неделе в причинах затора разбирались прокуроры. После этого на площади Труда появились регулировщики, но избавиться от пробок это не помогло.

Эксперт бюро расследований ОНФ Александр Стефанов рассказал об истоках проблемы с пробками на площади Труда: он считает, что проблему надо было решать раньше.

«Эта ситуация сложилась, так как существующее пересечение не справляется с интенсивным потоком. Явление закономерное, надо отметить, — говорит Александр Стефанов. — Тот порядок дорожного движения, который регламентирован законом, насколько я знаю, подрядчиком не был реализован. У нас есть ФЗ-443, который регламентирует порядок разработки проектов организаций дорожного движения, в том числе, для таких временных ограничений».

Александр Стефанов считает, что сначала должны были быть изучены все нюансы организации движения транспортных потоков на улице Труда.

«Соответственно, это прогнозирование интенсивности движения потоков, планирование объездных путей, планирование движения маршрутных транспортных средств и прочее. Это достаточно большой комплекс работ, который должен по закону выполняться как раз в таких случаях. По моим сведениям, этот комплекс работ не делали, а делали по тем схемам, которые есть в проекте»,

- отметил Александр Стефанов.

Общественник считает, что и визит прокуроров на «Кольцо ада» не помог оптимизировать дорожное движение на этом участке. Александр Стефанов говорит, что над этим вопросом ещё надо работать. Пока идёт строительство четвёртого моста, нужны более жёсткие меры по отношению к водителям.

«Нужно гарантированно обеспечивать соблюдение ПДД на таких сложных участках: не позволять водителям забивать эти пересечения, когда происходят коллапсы по вине нарушителей, — считает Александр Стефанов. — Перекрёсток забивается, и не едет никто. Выезд на занятый перекрёсток у нас запрещено правилами дорожного движения, тем не менее, это нарушение – массовое и не пресекается в большом количестве случаев».

Также дорожный эксперт считает, что водители недостаточно информированы о ситуации на площади Труда: нет щитов с указанием объездных путей.

«Вот, например, улица Котовского – нужно было готовить её к трафику, который пошёл туда. Может быть, нужно было сделать реверсивное движение или сделать на каких-то участках одностороннее движение, — предполагает эксперт Стефанов.

– Неудобства нужно минимизировать. Минимальны ли они сейчас – вопрос открытый».

Эксперт опасается, что заторы не кончатся и после сдачи четвёртого моста: в частности, трудности могут быть при проезде с улицы Станционной на Димитровский мост.

«Те модели, которые показывали нам в 2017 году – там всё было красиво, но жизнь покажет в дальнейшем», — заключил Александр Стефанов.

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