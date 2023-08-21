В Новосибирске к середине недели ожидается жара до +32 градусов

Новосибирцев ждёт резкое потепление в течение недели.

В ближайшую неделю жители Новосибирской области могут ожидать переменчивую погоду. Как сообщила «МК в Новосибирске» ведущий синоптик областного гидрометцентра Марина Виноградова, 22 августа в регионе не ожидается осадков, только в западной части возможны кратковременные дожди и туман. Ветер юго-восточный, порывы до 14 м/с, а температура составит от +10 до +15 градусов ночью и от +22 до +27 градусов днём.

23 августа обещает быть немного прохладнее, с кратковременными дождями и грозами. Ночью столбик термометра опустится до +12..+17 градусов, а днём потеплеет до +22..+27 градусов. Однако по юго-западу области температура может достигнуть до +32 градусов.

24 августа в некоторых районах области прогнозируются дожди, а температура составит от +13 до +18 градусов ночью и от +27 до +32 градусов днём. Однако с 25 августа начнётся похолодание, и дневная температура будет составлять около +24 градусов, а скорость ветра достигнет 10 м/с. 26 августа похолодает до +21 градуса днём, а скорость ветра снизится до 6 м/с. В эти дни ожидаются небольшие дожди.

В последний день недели, 29 августа, погода потеплеет до +25 градусов, а осадков не ожидается. Скорость ветра составит около 4 м/с.

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