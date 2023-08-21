В Новосибирске начали судить мигранта за поджог 10 элитных иномарок

Заельцовский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело мигранта Косимджона Ходжибоева, который сжёг коллекцию элитных автомобилей гонщика Дмитрия Матвеева.

Инцидент произошёл в феврале этого года. Косимджон Ходжибоев работал в дачном доме известного гонщика Дмитрия Матвеева. Мужчину не устроила сумма зарплаты, и он решил отомстить владельцу коттеджа.

«Из мести потерпевшему имеющимся пультом открыл ворота в гараж, находящегося на первом этаже дома, в котором находилось 10 дорогостоящих автомобилей, после чего облил один из них бензином и поджог его, — рассказали в Заельцовском районном суде. — В результате возгорания загорелись 9 других автомобилей, а также материалы отделки гаража и технических коммуникаций дома, вследствие чего повреждено и уничтожено имущество».

Как посчитали следователи, ущерб оценивается в 1 миллион долларов или в 123 миллиона рублей. Иностранный гражданин планировал скрыться, но вскоре его задержали оперативники и поместили в СИЗО.

Сегодня, 21 августа, Заельцовский районный суд начал рассматривать уголовное дело Косимджона Ходжибоева. Его обвиняют в краже и уничтожении чужого имущества — часть 2 статьи 158, часть 2 статьи 167 УК РФ. Похитил иностранец-мигрант велосипед, на котором скрылся с места преступления.

«На заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств»,

- добавили в суде.