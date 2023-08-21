В Новосибирске нашли труп мужчины в Октябрьском районе

Спасатели нашли умершего 44-летнего мужчину в Новосибирске.

В воскресенье, 21 августа, сотрудники муниципально-аварийной службы обнаружили тело мужчины в квартире на улице Выборной в Новосибирске. Об этом сообщили в группе МАСС в ВКонтакте.

“16:16-16:40 (Октябрьский р-н) Выборная. Заблокирована дверь. Мужчина не выходит на связь. Доступ обеспечен. Обнаружен мужчина 1979 г.р. без признаков жизни”, — говорится в сообщении.

Спасатели передали тело мужчины полицейским.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске произошло несколько похожих случаев: в Дзержинском районе нашли 66-летнего мужчину, еще двоих обнаружили в квартирах в Ленинском и Калининском районах.