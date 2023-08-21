В Новосибирске обнаружен краснокнижный чёрный гриб

Жительница Новосибирска нашла гриб, похожий на трюфель.

В Новосибирске был найден редкий черный гриб, внесенный в Красную книгу. Жительница города Екатерина обнаружила меланогастер брума, также известный как ложный трюфель, в лесу.

Гриб растет под землей и имеет твердую массу, напоминающую желе. В регионе меланогастер брума считается редким видом, но в Академгородке он может быть найден в районе многоэтажной застройки и на тропинках.

Напомним, ранее в Новосибирской области грибник обнаружил небольшую поляну мутинусов Равенеля на берегу реки Тула. По словам комментаторов, данный вид грибов они встречали и в других районах области. Хотя такие дикоросы занесены в Красную книгу.

Согласно данным из открытых источник, гриб мутинос — большая редкость в России, его оригинальное происхождение — Северная Америка. По внешнему виду он совсем не похож на классические грибы: необычная форма заставит сомневаться даже опытного грибника.