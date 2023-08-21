В Новосибирске опубликованы кадры гибели 3-летнего мальчика под колесами иномарки

В Новосибирске во дворе на ул. Тюленина 20/1 произошло ДТП, в результате которого погиб 3-летний мальчик.

Мать погибшего ребенка в момент дорожной аварии находилась дома. Об этом 20 августа стало известно Сиб.фм.

Женщина находилась в квартире с малолетним ребенком. На улице вместе с мальчиком, с которым и случилась трагедия, осталась гулять сестра. Он не желал идти домой, и когда сестра с братом направлялись в сторону дороги во дворе, он вырвался из рук и побежал. Девочка устремилась за ним.

И буквально сразу малыш споткнулся и оказался прямо под колесами иномарки. Мальчика спасти не удалось. Известно, что в этой семье четверо детей. К большому сожалению, уже трое. Отец погибшего мальчика служит в зоне проведения СВО. Водитель, который сбил ребенка, тоже является военным. Момент наезда иномарки на мальчика был зафиксирован на камеру, установленную на крыше соседнего дома.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском отец жестоко наказал сына за уход на детскую площадку без спроса.