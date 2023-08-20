Под Новосибирском отец жестоко наказал сына за уход на детскую площадку без спроса

Под Новосибирском пьяный отец избил маленького сына за то, что тот самовольно уехал на детскую площадку.

Инцидент произошел в поселке Плановый. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Автор канала опубликовал запись, на которой видно, как родитель ремнем бьет своего ребенка. При этом он кричит: «Я тебя предупреждал, от дома не отходи». Мальчик отправился на велосипеде на детскую площадку без спроса, за что отец и наказал его.

Очевидцы подчеркнули, что мужчина находился не в трезвом состоянии. С их слов, он матерился, бил и унижал мальчика. Кроме того, он орал, что сдаст ребенка в детский дом, «откуда и забрал». Местные жители передали кадры в полицию.

Как ранее писал Сиб.фм, мать погибшего в ДТП в Новосибирске 3-летнего мальчика в момент трагедии находилась дома.