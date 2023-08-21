В Новосибирске ожидается магнитная буря 26 августа 2023 года

Специалисты предупредили новосибирцев, что на город надвигается магнитная буря.

На следующей неделе в Новосибирске ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным портала, магнитная буря произойдет в субботу, 26 августа. Она достигнет уровня G1. Формально она оценивается как слабая, однако может оказать сильное воздействие на метеозависимых людей.

Следующие магнитные бури ожидаются в период с 11 по 15 сентября. Их уровень предварительно также достигнет G1.

Метеозависимые люди чувствительны даже к небольшим колебаниям магнитного поля Земли. В период магнитных бурь им рекомендуются больше отдыхать, избегать стресса, при появлении тревожных симптомов обращаться к врачам.

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