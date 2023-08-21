В Новосибирске подали заявку на реконструкцию театра «Старый дом»

Власти Новосибирской области планируют получить средства из федерального бюджета на реконструкцию здания театра.

Театр «Старый дом» в Новосибирске может быть реконструирован по федеральной программе. Власти области подали заявку на участие в адресной инвестиционной программе, которая потребует затрат в размере 1,6 млрд рублей.

Директор театра Татьяна Ильина сообщила, что проект готов «под ключ» и был заявлен на участие в двух госпрограммах — «Реконструкция» и «Инновации». Первый этап реконструкции предусматривает строительство нового корпуса с залом на 320 мест, репетиционными помещениями, сценой-трансформером, административными помещениями и цехами для работы над костюмами, декорациями и реквизитом.

На втором этапе планируется реконструкция существующего здания с сохранением исторического облика. Общая площадь комплекса после завершения работ составит около 5 тысяч квадратных метров. Результаты заявки будут объявлены в декабре.

Напомним, в Новосибирске проведут реконструкцию Центральной клинической больницы СО РАН.