В Новосибирске растет спрос на апартаменты

По данным агрегатора ДОМ РФ, объем продаж апартаментов за полугодие вырос в Новосибирске в 2,3 раза с 346 млн. рублей в январе до 806 млн. в июле.

После введения льготной ипотеки в общем объеме покупателей резко упала доля инвесторов, так как новостройку стало невозможно продать без существенной скидки к цене застройщика, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Льготная ипотека превращает покупку новостроек в покупку автомобиля в салоне, когда выезд за территорию единовременно снижает цену автомобиля на 10-15% и такая ситуация будет сохранятся до её отмены.

«Доля инвестиционных сделок снизилась до 3-4%, но значительная часть покупателей видят в недвижимости "тихую гавань" для вложения денег. И им нужен пассивный доход. Средняя арендная ставка по квартирам составляет в Новосибирске 5,5%, а управляющие компании комплексов апартаментов предлагают 7-10%. Плюс «ленивый бизнес», не нужно самому искать арендаторов, делать ремонт, все это задачи управляющей компании», — уточнил эксперт.

По словам аналитика, эти причины и вызвали рост объёма продаж.

Впервые такой подход был реализован на проекте Freedom (40% от полугодового объема продаж), в июле компания продала 42 помещения в апартаментах, кроме этого, больше 10 сделок было заключено по каждому из проектов: IQ aparts, АЭРОН, GAGARIN CITY и Time Park, заключил Николаев.

Напомним, отельер из Новосибирска рассказал о влиянии ключевой ставки на гостиничный бизнес.