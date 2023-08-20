Отельер из Новосибирска рассказал о влиянии ключевой ставки на гостиничный бизнес

Эксперт высказался о зависимости ситуации в гостиничном бизнесе от ключевой ставки.

Новосибирский отельер Михаил Швецов высказал свои опасения относительно повышения ключевой ставки и ее влияния на гостиничный бизнес и сферу гостеприимства в целом, пишет «BFM-Новосибирск».

Он считает, что хотя решение о повышении ключевой ставки в текущей экономической ситуации было верным, сохранение высокой ставки на длительный период может привести к заморозке многих новых проектов, включая те, которые были в стадии разработки и планировались с использованием банковского процента на уровне 80%.

Швецов также отметил, что серьезные последствия могут быть связаны с открытием финансирования тех проектов, которые были заявлены. Он упомянул госпроект по кредитованию строительства отеля от 120 номеров по кредитной ставке от 3,5%, который перестал принимать заявки. Если льготное кредитование не вернется в гостиничную индустрию, то многие планы, которые были задуманы государством в сфере туризма и которые ожидались на рынке, не будут реализованы.

Швецов предложил два варианта для нормализации ситуации и продолжения развития: вернуть ключевую ставку на прежние позиции или развернуть программу льготных займов для отельеров, которая ранее существовала. Если финансирование по этой госпрограмме продолжится, то работы по реконструкции и строительству будут возможны, и рынок будет развиваться. Однако в текущей ситуации это делать крайне сложно.

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