В Новосибирске краевед Голодяев рассказал о самых необычных памятниках города

Новосибирский краевед назвал неожиданные памятники города, о которых знают не все местные жители.

В Новосибирске находятся множество необычных памятников, которые стали важной частью души города. Один из таких объектов — улица Богдана Хмельницкого, которая называется Богдашкой. Здесь можно увидеть дом Гулливера, гигантские игральные карты и карандаши, создающие атмосферу размеренной и комфортной жизни. Рядом находится двор «Алиса», который, хоть и скромный, но очень уютный, рассказал научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.

Еще один интересный памятник расположен на аллее от улицы Богдана Хмельницкого до поворота к дому на Гаранина, 25/2. Это скульптура «Памятник друзьям с собакой», которая добавила уюта аллее и стала местом притяжения фанатов необычных фото.

Жители Новосибирска любят животных, что отражено и в украшении города. На аллеях Академгородка можно увидеть множество белок, которые не боятся людей и спокойно кормятся с рук. Кроме того, именно здесь провели эксперимент по одомашниванию лис, что запечатлено на памятнике генетику Дмитрию Беляеву, который сидит на скамейке вместе с лисицей.

В Новосибирске также есть памятник грызуну, который вяжет спираль ДНК, причем в обратную, левую сторону. Это символизирует весомый вклад мышей в науку, особенно в изучении механизмов заболеваний и разработке новых лекарств.

Таким образом, Новосибирск — это не только исторические достопримечательности, но и множество необычных памятников, которые стали частью его уникальной атмосферы.

Также есть скульптуры, которые напоминают о страшных событиях Великой Отечественной войны, такие как статуя «Вальс победы» в Академгородке и Аллея памяти призыва на улице Холодильной. Кинотеатр Фёдора Махотина тоже имеет свой памятник — постамент в виде катушек с киноплёнками, на которых стоит видеокамера. Первый светофор в городе также не остался без внимания — его изображение находится на пересечении улиц Серебрениковской и Сибревкома. Трёхметровый гвоздь рядом со станцией метро «Студенческая» тоже является интересным памятником, который вызвал общественное возмущение, но всё же остался на месте. На нём можно увидеть две фразы: «Будь сильным» и «Забей на всё». Все эти памятники привлекают внимание не только своей необычностью, но и являются местами для необычных фото.

Одно из таких место — аллея связистов, расположенная на улице Щетинкина, 54, рядом со зданием Новосибирской государственной консерватории и головным офисом компании «Сибирьтелеком».

Аллея была названа в честь первого генерального директора компании Анатолия Никулина, который сумел объединить 11 региональных компаний связи в одну. Скульптуры на аллее представляют собой современный архитектурный комплекс, включающий в себя арки и светильники в виде телефонных аппаратов. Лавочки выполнены в форме дисков телефонов прошлого века, каждый элемент создаёт особую атмосферу и рассказывает историю развития телекоммуникационных технологий.

На аллее установлены два таксофона, в одном из которых можно бесплатно связаться с любым абонентом в черте города, а в другом – воспользоваться услугами интернета. Кроме того, здесь есть зона Wi-Fi.