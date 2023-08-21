В Новосибирске станция метро «Спортивная» примет пассажиров до конца 2023 года

В Новосибирске станцию «Спортивная» откроют в текущем году.

Приемка объекта запланирована на второй осенний месяц 2023 года. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в Телеграм-канале 21 августа.

Ожидается, что в день поток пассажиров составит 12 000, в дни спортивных мероприятий метрополитен рассчитывает на отметку в 40 000 человек. Там будут трудиться 140 человек. В настоящее время проводится набор, а также обучение персонала.

Локоть заявил об уже установленных о протестированных рентгеновских установках «Инспектор». Кроме того, уже установлены 12 эскалаторов, лифты и турникеты. Мэр добавил, что «Спортивная» должна открыться уже в этом году.

Стоит отметить, что сроки сдачи станции неоднократно переносились. Изначально «Спортивную» собирались открыть в сентябре минувшего года, далее открытие сдвинули на весну нынешнего года. После этого поступала информация об открытии станции в июле.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске предложили установить алкорамку на станции метро «Спортивная».