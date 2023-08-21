В Новосибирске сузили две центральные улицы из-за ремонта теплотрассы

В центре Новосибирска до 12 сентября будет сужена проезжая часть на двух улицах.

В Новосибирске из-за проведения ремонтных работ на теплотрассах временно ограничено движение на двух улицах в центре города.

Как сообщает пресс-центр мэрии, до 12 сентября на улице Чаплыгина в районе дома №65 недалеко от пересечения с Красным проспектом проезжая часть сужена на 4 метра, а на улице Октябрьской в районе дома №34 между улицами Урицкого и Советской — на 5 метров.

Как отмечается, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах, которые осуществляет ООО "НТСК". Водителей просят быть внимательными и следовать информационным щитам.

Напомним, в Новосибирске к середине недели ожидается жара до +32 градусов.