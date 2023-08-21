В Новосибирской области закрыли уголовное дело умершей после перелома ноги женщины

В Купинском районе Новосибирской области завершили расследование 60-летней пенсионерки Валентины Романченко после перелома ноги.

Женщина скоропостижно скончалась после того, как в феврале 2023 года сломала ногу в трёх местах. После происшествия Валентина Романченко из села Метелёво два часа пролежала на полу, пока не вернулся муж.

«Переломы на ноге были в трёх местах – выше колена, колено и пятка, — рассказывает дочь пенсионерки Наталья Филионидова. – Вызвали врача и повезли её срочно в Купино. Там её загипсовали и увидели всего два перелома. Просто загипсовали и отправили домой. Терапевт сразу сказала: «Если там ткани задеты, этого нельзя делать, и вообще нужно её везти в Новосибирск, оперировать».

Дочь пенсионерки Наталья Филионидова пыталась настоять на госпитализации Валентины Романченко в Центральную районную больницу, ведь у пенсионерки не только переломы, но и остеопороз, но родственникам отказали.

«Мне ответили, что за её жизнь никто отвечать не будет. Я сказала: «везите тогда её в Новосибирск и оперируйте». После этого нам сказали: везите её обратно»,

- говорит Наталья.

Спустя сутки пенсионерку всё-таки приняли обратно, 11 февраля 2023 года Валентину Романченко прооперировали в Купинской ЦРБ, но уже через двое суток отправили домой. По дороге, как рассказывала дочери пенсионерка, она сильно мерзла: ее ни чем не укрыли. Между тем, у женщины уже тогда поднялась температура.

«24 февраля в 7 утра ей резко становится плохо. Говорит: «я измеряю давление – у меня понижается давление, я измеряю температуру – температура 39». Отец вызывает врача, она смотрит и говорит: «срочно в больницу», — вспоминает Наталья Филионидова.

Также родственники говорят, что из-под гипса Валентины Романченко пошёл неприятный запах. Машина скорой помощи приехала за пенсионеркой только к обеду.

«Отец сказал, что его не запустили в перевязочную. Там вскрыли гипс. Что там было – он так и не узнал. Забинтовали всё обратно и сказали, что положат маму в больницу. После этого отец уехал, — говорит Наталья.

– Я звоню в районе 9 вечера. Она душераздирающими словами говорит: «Я лежу и от боли кричу! Ничего они мне не делают. Ко мне никто не подходит. Я сроду бы не подумала, что можно умереть от перелома: если бы знала – я бы звонила и добивалась».

Весь следующий день муж и дочь пенсионерки пытались дозвониться до врачей Купинской больницы, чтобы узнать, как себя чувствует Валентина Романченко. В итоге сосед по палате сообщил родственникам, что пенсионерка умерла 25 февраля.

По данному делу долго шла проверка, следователи опрашивали врачей, а весной в Купинскую ЦРБ наведались прокуроры, однако за смерть Валентины Романченко, похоже, отвечать никто не будет.

«Дело закрыли. Недочёты вроде какие-то нашли, но дела нет, — сообщила Сиб.фм Наталья.

– Не знаем пока что делать дальше, но человека уже не вернёшь. Там ей ещё столько болезней понавешали, которыми она в жизни не болела, а вывод был: что она умерла не из-за перелома. Хотя медицинской карте написано, что ей кровь переливали. А для чего? Потому, что заражение пошло».

Напомним, в Купинской ЦРБ это – не первый случай загадочной смерти пациентов. Ранее Сиб.фм рассказывал о 12-летней школьнице Ангелине, которая умерла после прививки. В этом случае уголовное дело по 109 статье УК РФ закрывали, но потом возбудили снова. Мать девочки Вера Зебницкая-Шишова рассказывала, что следователь не учла показания трёх свидетелей.