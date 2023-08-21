В новосибирском Академгородке представили передовые разработки

В новосибирском Академгородке накануне открытия «Технопрома-2023» продемонстрировали перспективные разработки и презентовали научно-туристический маршрут «Путешествие в науку. Новосибирск».

Пресс-тур для журналистов по научным институтам и НГУ провели сегодня, 21 августа. На завтра запланировано начало работы форума, сообщает BFM-Новосибирск.

Информацией о перспективных проектах и результатах исследований поделились в НГУ, Институте ядерной физики СО РАН и Институте цитологии и генетики СО РАН. Специалисты из Новосибирского госуниверситета предоставили данные об органической электронике. В ИЦиГ ознакомили с одомашненными лисами, уникальным SPF-виварием.

Проекты по бор-нейтронозахватной терапии рака продемонстрировал журналистам Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера. Там же представили первую очередь линейного ускорителя и вигглеры для будущего Центра коллективного пользования «СКИФ».

Указанные институты и прочие научные организации Академгородка включены в маршрут «Путешествие в науку. Новосибирск». Его презентовали в НГУ. По словам Ирины Мануйловой, заместителя губернатора Новосибирской области, в плане научного туризма Академгородок имеет на самом деле уникальные возможности.

«Наверное, нигде в России нет такой высокой концентрации науки как в Академгородке Новосибирска – более 82 научных организаций, университет и огромное число учёных, в том числе молодых. Это возможность увидеть их разработки и будущее науки», — сказала она.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ученые создают препарат против рака на основе аденовируса.