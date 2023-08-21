Врач Чудаков предупредил о вреде однообразного питания

Однообразие питания провоцирует дефицит полезных веществ.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, что однообразное питание провоцирует возникновение дефицита полезных веществ и микронутриентов, сообщает RT.

Специалист рекомендует добавить в рацион овощи, ягоды, несладкие фрукты и другие источники фитонутриентов.

«Избыточный вес наносит еще одну проблему — изменение гормонального статуса. Чтобы прервать эту тенденцию, нужно выводить из рациона продукты, содержащие лёгкие углеводы, меняя их на те, которые содержат долгие углеводы», — объяснил врач.

Вместе с тем Чудаков считает, что важно научить детей справляться со стрессом, так как легкие углеводы — это быстрый и простой способ эмоциональной разрядки.

«В рационе должны быть долгие углеводы: это клетчатка и антиоксиданты и такие микроэлементы, как цинк и селен. Причём такие продукты уже производятся и их можно найти в магазине», — добавил он.

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