Врач Костомаха заявила, что пол пациента не влияет на развитие алкоголизма

По словам специалиста, все зависит от базового здоровья человека.

Нутрициолог Анастасия Костомаха заявила, что существует миф, что мужской алкоголизм выгодно отличается от женского. Многие считают, что женщина быстрее доходит до так называемой финальной стадии.

Однако врач в беседе с Pravda.Ru заявила, что специалисты отрицают утверждение, что пол человека влияет на развитие данного заболевания. Костомаха отметила, что все зависит, в том числе, от базового здоровья человека.

«Также существует миф о том, что женский организм намного слабее мужского, поэтому женщина спивается и переходит в маргинальные ряды гораздо быстрее. В этом случае все зависит от базового здоровья человека, от наследственности и от наличия специальных ферментов», — добавила она.

Напомним, врач Костомаха рассказала, как быстро избавиться от заложенности носа.