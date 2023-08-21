Житель Новосибирска пытался добиться отмены штрафа за подпольную икру

В Новосибирском областном суде поставили точку в уголовном деле предпринимателя, который получил срок за 24 килограмма икры.

48-летний Сергей Г. в ноябре 2022-го решил подзаработать перед Новым годом. В декабре предприниматель встретился с курьером на участке автодороги Р-254 «Новосибирск-Кемерово» неподалёку от посёлка Садовый. Последний даже не предполагал, насколько ценный товар передаёт клиенту.

«Сергей Г. получил картонную коробку коричневого цвета, содержащую 49 банок цилиндрической формы с икрой (дериватом) калуги массой 8485,48 грамма, икрой амурского осетра массой 13341,60 грамма, а также смеси икры амурского осетра и калуги массой 1992,81 грамма»,

- написано в материалах уголовного дела.

В общей сложности получилось почти 24 килограмма лакомства, которое относится к «особо ценным биологическим ресурсам занесенным в Красную книгу Российской Федерации». При этом, никаких разрешительных документов на икру у Сергея не было.

Банки мужчина развёз по двум своим гаражам, но в это время оперативники за ним уже следили и взяли бизнесмена с поличным. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов).

«В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился в полном объёме, пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения, поддержал своё ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства без проведения судебного разбирательства», — рассказали в Ленинском районном суде.

В итоге в июне этого года районный суд назначил предпринимателю наказание в виде 1 года условно и 300 000 тысяч штрафа. Горе-бизнесмена это не устроило, и он пытался обжаловать приговор в Новосибирском областном суде. Апелляционную жалобу рассмотрели на прошлой неделе.

«Осуждённый просил прекратить дело за деятельным раскаянием, либо применить судебный штраф, либо же снизить размер назначенного штрафа»,

- рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Семёнова.

Однако Новосибирский областной суд все доводы осуждённого отклонил и оставил приговор Ленинского районного суда без изменений.